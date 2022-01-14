"Бешикташ" хочет усилиться экс-форвардом "Локомотива"

Фото твиттер "Локомотива"

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции.

По информации Takvim, вариант с подписанием 30-летнего футболиста изучает "Бешикташ".

Стамбульский клуб хочет усилить атаку из-за недовольства игрой Миши Батшуайи.

Зе Луиш в четверг стал свободным агентом. "Локо" расторг с ним контракт по взаимному согласию.

Форвард выступал за "железнодорожников" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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