"Бешикташ" хочет усилиться экс-форвардом "Локомотива"
Фото твиттер "Локомотива"
Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции.
По информации Takvim, вариант с подписанием 30-летнего футболиста изучает "Бешикташ".
Стамбульский клуб хочет усилить атаку из-за недовольства игрой Миши Батшуайи.
Зе Луиш в четверг стал свободным агентом. "Локо" расторг с ним контракт по взаимному согласию.
Форвард выступал за "железнодорожников" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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|Галатасарай
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|6
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|28
|44
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|Фенербахче
|28
|43
|8
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|9
|Газиантеп ББ
|28
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|Антальяспор
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|33
|11
|Касимпаса
|28
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|Генчлербирлиги
|28
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|Денизлиспор
|28
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|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
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|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
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