"Бешикташ" хочет вернуть досрочно вернуть Кариуса в "Ливерпуль"
"Бешикташ" намерен избавиться от немецкого вратаря Лориса Кариуса, который арендован у "Ливерпуля", сообщает Takvim.
По сведениям издания, Кариус окончательно разочаровал руководство и тренерский клуб турецкого клуба своими постоянными ошибками. В связи с этим "Бешикташ" собирается досрочно расторгнуть арендный договор в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 26-летний Кариус провел за турецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов. Его контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2021 года.
Напомним, что Кариус в последний раз сыграл за "Ливерпуль" 26 мая 2018 года в финале Лиги Чемпионов с "Реалом" (1:3). В той встрече голкипер допустил две грубейшие ошибки, которые привели к голам в ворота английского клуба.
Не пропустите: Турецкий голкипер умудрился заработать удаление на 20-й секунде матча. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|10
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|Арсенал Лондон
|10
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|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
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|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
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|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
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|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5