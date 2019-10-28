"Бешикташ" хочет вернуть досрочно вернуть Кариуса в "Ливерпуль"

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"Бешикташ" хочет вернуть досрочно вернуть Кариуса в "Ливерпуль"

"Бешикташ" намерен избавиться от немецкого вратаря Лориса Кариуса, который арендован у "Ливерпуля", сообщает Takvim.

По сведениям издания, Кариус окончательно разочаровал руководство и тренерский клуб турецкого клуба своими постоянными ошибками. В связи с этим "Бешикташ" собирается досрочно расторгнуть арендный договор в зимнее трансферное окно.

 

В нынешнем сезоне 26-летний Кариус провел за турецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов. Его контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2021 года.

Напомним, что Кариус в последний раз сыграл за "Ливерпуль" 26 мая 2018 года в финале Лиги Чемпионов с "Реалом" (1:3). В той встрече голкипер допустил две грубейшие ошибки, которые привели к голам в ворота английского клуба.

Не пропустите: Турецкий голкипер умудрился заработать удаление на 20-й секунде матча. | http://soccernews.ru

 
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