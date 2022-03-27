"Бешикташ" хочет выкупить Пьянича у "Барселоны"
Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен
Стамбульский "Бешикташ" намерен сохранить боснийского полузащитника Миралема Пьянича, который арендован у "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, турецкий клуб готов выкупить игрока в летнее трансферное окно. "Барселона" в свою очередь хочет избавиться от игрока из-за его высокой зарплаты, которая составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов.
В нынешнем сезоне 31-летний Пьянич провел за "Бешикташ" 22 матча во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14