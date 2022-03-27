"Бешикташ" хочет выкупить Пьянича у "Барселоны"

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"Бешикташ" хочет выкупить Пьянича у "Барселоны"

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Стамбульский "Бешикташ" намерен сохранить боснийского полузащитника Миралема Пьянича, который арендован у "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo. 

По сведениям источника, турецкий клуб готов выкупить игрока в летнее трансферное окно. "Барселона" в свою очередь хочет избавиться от игрока из-за его высокой зарплаты, которая составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов.

В нынешнем сезоне 31-летний Пьянич провел за "Бешикташ" 22 матча во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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