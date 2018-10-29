"Бешикташ" и "Акхисар Беледие" побеждают в чемпионате Турции

В понедельник в рамках десятого тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Акхисар Беледие" одержал минимальную домашнюю победу над "Гёзтепе", а "Бешикташ" в родных стенах крупно обыграл "Ризеспор".

"Акхисар Беледие" - "Гёзтепе" - 1:0

Гол: Жозуэ, 3 - 1:0.



"Бешикташ" - "Ризеспор" - 4:1

Голы: Пектемек, 3 - 1:0, Пектемек, 40 - 2:0, Роко, 49 (автогол) - 2:1, Ялчин, 72 (автогол) - 3:1, Вагнер Лав, 79 - 4:1.

"Бешикташ": Кариус, Адриано (Ялчин, 81), Вида, Роко, Генюль, Тере (Эркин, 33), Пектемек, Куарежма, Озъякуп (Медель, 65), Хатчинсон, Вагнер Лав.

Удаления: Оваджиклы (10), Саадане (61) - оба "Ризеспор".

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