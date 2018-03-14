"Бешикташ" и "Бавария" назвали составы

Турецкий "Бешикташ" и мюнхенская "Бавария" назвали свои составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Бешикташ": Зенгин, Генюл, Медель, Уйсал, Эркин, Куарежма, Озьякуп, Арслан, Ленс, Лав, Пектемак.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Видаль, Мартинес, Алькантара, Мюллер, Левандовски, Рибери.

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