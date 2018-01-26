"Бешикташ" и "Генчлербирлиги" побеждают в 19-м туре чемпионата Турции

В пятницу в рамках 19-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Бешикташ" дома обыграл "Касымпашу", а "Генчлербирлиги" также на своём поле взял верх над "Коньяспором".

"Бешикташ" – "Касымпаша" - 2:1

Голы: Талиска, 18 - 1:0, Талиска, 25 - 2:0, Трезеге, 72 - 2:1.



"Генчлербирлиги" – "Коньяспор" - 2:1

Голы: Скубиц, 39 (пенальти) - 0:1, Сессеньон, 46 - 1:1, Улудаг, 66 - 2:1.

Удаление: Шкулетич (52) - "Генчлербирлиги".

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