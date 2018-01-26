"Бешикташ" и "Генчлербирлиги" побеждают в 19-м туре чемпионата Турции
В пятницу в рамках 19-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Бешикташ" дома обыграл "Касымпашу", а "Генчлербирлиги" также на своём поле взял верх над "Коньяспором".
"Бешикташ" – "Касымпаша" - 2:1
Голы: Талиска, 18 - 1:0, Талиска, 25 - 2:0, Трезеге, 72 - 2:1.
"Генчлербирлиги" – "Коньяспор" - 2:1
Голы: Скубиц, 39 (пенальти) - 0:1, Сессеньон, 46 - 1:1, Улудаг, 66 - 2:1.
Удаление: Шкулетич (52) - "Генчлербирлиги".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|18
|39
|2
|Галатасарай
|18
|38
|3
|Фенербахче
|18
|36
|4
|Бешикташ
|19
|36
|5
|Трабзонспор
|18
|30
|6
|Кайсериспор
|18
|30
|7
|Гёзтепе АС Измир
|18
|30
|8
|Сивасспор
|18
|27
|9
|Бурсаспор
|19
|25
|10
|Малатия Беледийеспор
|18
|23
|11
|Касимпаса
|19
|22
|12
|Аланьяспор
|19
|21
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|18
|20
|14
|Генчлербирлиги
|19
|20
|15
|Османлыспор
|18
|18
|16
|Антальяспор
|18
|17
|17
|Коньяспор
|19
|16
|18
|Карабюкспор
|18
|9