"Бешикташ" и "Генчлербирлиги" побеждают в 19-м туре чемпионата Турции

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"Бешикташ" и "Генчлербирлиги" побеждают в 19-м туре чемпионата Турции

В пятницу в рамках 19-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Бешикташ" дома обыграл "Касымпашу", а "Генчлербирлиги" также на своём поле взял верх над "Коньяспором".

"Бешикташ" – "Касымпаша" - 2:1

Голы: Талиска, 18 - 1:0, Талиска, 25 - 2:0, Трезеге, 72 - 2:1.


"Генчлербирлиги" – "Коньяспор" - 2:1

Голы: Скубиц, 39 (пенальти) - 0:1, Сессеньон, 46 - 1:1, Улудаг, 66 - 2:1.

Удаление: Шкулетич (52) - "Генчлербирлиги". 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 18 39
2 Галатасарай 18 38
3 Фенербахче 18 36
4 Бешикташ 19 36
5 Трабзонспор 18 30
6 Кайсериспор 18 30
7 Гёзтепе АС Измир 18 30
8 Сивасспор 18 27
9 Бурсаспор 19 25
10 Малатия Беледийеспор 18 23
11 Касимпаса 19 22
12 Аланьяспор 19 21
13 Акхисар Беледийе ГС 18 20
14 Генчлербирлиги 19 20
15 Османлыспор 18 18
16 Антальяспор 18 17
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 18 9
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