"Бешикташ" и "Генк" одержали победы и другие результаты ЛЕ

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"Бешикташ" и "Генк" одержали победы и другие результаты ЛЕСостоялись еще восемь матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы. Вот их результаты.

"Хайдук" - "Славия" (София) - 1:0

Гол: Саид, 79 - 1:0.

Удаление: Александров, 84 ("Славия").

"Б36 Торсхавн" - "Бешикташ" - 0:2

Голы: Ленс, 8 - 0:1, Генюл, 26 - 0:2.

"Генк" - "Фола" - 5:0

Голы: Малиновский, 4 -1:0, Посуэло, 19 - 2:0, Троссард, 25 - 3:0, Деваест, 28 - 4:0, Троссард, 73 - 5:0 (пенальти).

"Гурник" - "Тренчин" - 0:1

Гол: Азанго, 39 - 0:1.

"Нью-Сейнтс" - "Линкольн Сити" - 2:1

Голы: Эббе, 6 - 1:0, Чиполина, 31 - 1:1, Хадсон, 83 - 2:1.

"Олимпия" - "Крусейдерс" - 5:1

Голы: Боатенг, 30 - 1:0, Чрниц, 56 - 2:0, Боатенг, 68 - 3:0, Форсайт, 73 - 3:1, Чрниц, 75 - 4:1, Кадрич, 90+2 - 5:1.

"Санта-Колома" - "Валюр" - 1:0

Гол: Эрикссон, 72 - 1:0 (автогол).

"Сутьеска" - "Алашкерт" - 0:1

Гол: Зелькович, 11 - 0:1.

Напомним, ранее состоялось еще пять матчей. | soccernews.ru

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