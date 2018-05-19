"Бешикташ" и "Милан" поборются за форварда "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич летом может покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, на 31-летнего игрока претендуют "Бешикташ" и "Милан". Ориентировочная стоимость сделки составляет 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Манджукича 10 голов и 3 ассиста в 42 матчах.

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