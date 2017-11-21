"Бешикташ" играет вничью с "Порту" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов

Турецкий "Бешикташ" уже после пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов мог обеспечить себе выход в плей-офф турнира. Для этого подопечным Гюнеша достаточно было одного очка в противостоянии с португальским "Порту". Гостям же, в первую очередь, необходима была победа, хотя и они могли себе обеспечить выход из группы при определенном исходе встречи "Монако" - "Лейпциг" и ничьей в своем матче.

Хозяева начали с позиции силы: под бешеный рев трибун футболисты "Бешикташа" побежали вперед с первых минут матча. Практически все их атаки шли через фланги, однако результативного завершения подач Куарежмы и партнеров не было. "Порту", в свою очередь, действовал крайне осторожно, стараясь грамотно распоряжаться мячом в каждой из атак и избегать его потерь. Опасных моментов не возникало, лишь ближе к середине тайма Бабел неожиданно решился на дальний удар, который со второй попытки все же парировал Са.

Умеренный ход матча был нарушен за 15 минут до перерыва: неожиданно разыграли гости стандарт, заработанный метрах в 30 от ворот, Теллес продвинулся к штрафной, отпасовал на правый фланг, откуда Рикарду Перейра прострелил в центр, а Фелипе в одно касание отправил снаряд под перекладину – 0:1. Тут же получили турки шанс отыграться, но удар с угла вратарской Куарежмы парировал голкипер "Порту".

Дело шло к перерыву, но "Бешикташ" не успокаивался в своих попытках сравнять счет, правда шансов на это у них практически не было. Тем неожиданнее был гол турков: Тосун, эффектно обыграв защитника, прорвался к штрафной по правому краю и затем покатил мяч в центр открытом Талиске, который спокойно закатил круглого в сетку – 1:1.

Второй тайм начался с атак "Бешикташа", однако, хоть они и рушились на подходах к чужой штрафной, давление на гостей оказывалось нешуточное. Снова неожиданно выстрелил Бабел метров с 25-ти, и лишь перекладина спасла португальцев. Затем уже Куарежма с левого края штрафной пробил в ближнюю девятку – голкипер Са с трудом вытащил мяч. Ближе к середине тайма "Порту" активизировался, понимая как важны для него возможные 3 очка. Игра пошла на встречных курсах, было видно, что обе команды заинтересованы в победе, но опасных моментов ни у одних из ворот не возникало.

В концовке встречи "Порту" отошел на свою половину, но и "Бешикташ" не особо активничал у чужих ворот. Если португальцы и бежали в атаку, то небольшими силами, как будто не видели они перспектив для победы в этом матче. Спокойно довели турки матча до удобного для них результата, чему "Порту" не особо сопротивлялся. "Бешикташ" гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, причем делает это с первого места.

"Бешикташ" – "Порту" – 1:1

Голы: Фелипе, 29 – 1:1, Талиска, 41 – 1:1

"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Адриано, Генюль, Тошич (Медель, 46), Хатчинсон, Арслан, Талиска (Озъякуп, 87), Куарежма (Негредо, 91), Бабел, Тосун.

"Порту": Жозе Са, Маркано, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра (Корона, 80), Данилу Перейра, Эррера (Рейес, 90), Браими, Сержиу Оливейра, Макси Перейра, Абубакар.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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