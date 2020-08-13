"Бешикташ" интересуется двумя игроками сборной России
"Бешикташ" рассчитывает этим летом усилиться двумя российскими футболистами.
Ранее сообщалось о заинтересованности турецкого клуба в аренде нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Кроме того, по информации журналиста Серкана Дикме, "Бешикташ" нацелился на экс-игрока "сине-бело-голубых" Далера Кузяева.
Источник утверждает, что стороны уже ведут переговоры о переходе полузащитника в стамбульскую команду на правах свободного агента.
Не пропустите: Экс-игрок "Спартака" может перебраться в "Бешикташ". | http://soccernews.ru
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