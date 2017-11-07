"Бешикташ" интересуется Феллаини

Теги бешикташманчестер юнайтедмаруан феллаини

"Бешикташ" интересуется Феллаини

"Бешикташ" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 29-летний бельгиец находится в шорт-листе турецкого клуба. Однако "чёрные орлы" рассматривают и другие варианты усиления средней линии.

Стоит отметить, что контракт Феллаини с "МЮ" истекает летом 2018 года.

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