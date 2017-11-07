"Бешикташ" интересуется Феллаини
"Бешикташ" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, 29-летний бельгиец находится в шорт-листе турецкого клуба. Однако "чёрные орлы" рассматривают и другие варианты усиления средней линии.
Стоит отметить, что контракт Феллаини с "МЮ" истекает летом 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|11
|26
|2
|Истанбул ББ
|11
|23
|3
|Бешикташ
|11
|21
|4
|Кайсериспор
|11
|19
|5
|Сивасспор
|11
|19
|6
|Бурсаспор
|11
|17
|7
|Фенербахче
|11
|17
|8
|Гёзтепе АС Измир
|11
|17
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|11
|17
|10
|Аланьяспор
|11
|14
|11
|Малатия Беледийеспор
|11
|14
|12
|Трабзонспор
|11
|13
|13
|Касимпаса
|11
|12
|14
|Антальяспор
|11
|12
|15
|Коньяспор
|11
|10
|16
|Карабюкспор
|11
|8
|17
|Османлыспор
|11
|8
|18
|Генчлербирлиги
|11
|8