"Бешикташ" интересуется Робертом Маком
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может продолжить карьеру в турецком клубе. Об этом сообщает Sporun Dibi.
По данным источника, в 28-летнем футболисте заинтересован "Бешикташ". Клуб ищет замену своему хавбеку Джермену Ленсу.
Соглашение Мака с "Зенитом" рассчитано до лета 2020 года. В этом сезоне футболист участвовал лишь в 5 матчах РПЛ.
"Бешикташ" занимает 5 место в таблице чемпионата Турции, набрав 30 очков.
А еще: "Бешикташ" намерен продлить аренду голкипера "Ливерпуля"| http://soccernews.ru
главное
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов.
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
-
Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов
-
Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб
Лента новостей
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" рассматривает Чичарито замену Ибрагимовичу
-
3
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Льорис приступил к тренировкам после травмы локтя
-
"Бешикташ" интересуется Робертом Маком
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов.
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
"Челси" хочет купить форварда "Метца" Диалло за 20 млн евро
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
-
Главный тренер "Баварии" подчеркнул, что команде необходимы новички перед возобновлением сезона
-
Защитник "МЮ" Магуайр из-за травмы бедра может выбыть на долгий срок
-
Вальверде высказался о формате нового Суперкубка Испании
-
Маркизио: "Надеюсь, Ибрагимович встряхнёт "Милан"
-
ЦСКА готов приобрести форварда "Удинезе" Визеу
-
Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов
-
5
Рэшфорд заявил, что "МЮ" играет на 50% своих возможностей
-
2
Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб
-
Мхитарян из-за травмы выбыл на долгий срок
-
21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто
-
5
Хитцльспергер заявил, что не жалеет о том, что признался нетрадиционной сексуальной ориентации
-
Карпин сыграл в хоккей с Евгением Савиным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15