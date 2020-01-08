"Бешикташ" интересуется Робертом Маком

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"Бешикташ" интересуется Робертом Маком

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может продолжить карьеру в турецком клубе. Об этом сообщает Sporun Dibi.

По данным источника, в 28-летнем футболисте заинтересован "Бешикташ". Клуб ищет замену своему хавбеку Джермену Ленсу.

Соглашение Мака с "Зенитом" рассчитано до лета 2020 года. В этом сезоне футболист участвовал лишь в 5 матчах РПЛ.

"Бешикташ" занимает 5 место в таблице чемпионата Турции, набрав 30 очков.

А еще: "Бешикташ" намерен продлить аренду голкипера "Ливерпуля"| http://soccernews.ru
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