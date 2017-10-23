"Бешикташ" – "Истанбул" - 1:1 (обзор)

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"Бешикташ" – "Истанбул" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Истанбулом".

Не пропустите: "Бешикташ" на своём поле едва не проиграл "Истанбулу". | http://soccernews.ru

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3 Акхисар Беледийе ГС 9 17
4 Кайсериспор 9 17
5 Истанбул ББ 9 17
6 Фенербахче 9 15
7 Бешикташ 9 15
8 Бурсаспор 9 13
9 Сивасспор 9 13
10 Аланьяспор 9 11
11 Малатия Беледийеспор 9 11
12 Антальяспор 9 9
13 Трабзонспор 9 9
14 Касимпаса 9 8
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