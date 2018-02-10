"Бешикташ" – "Карабюкспор" - 5:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Карабюкспором".
Не пропустите: Дубль Вагнера Лава помог "Бешикташу" сокрушить "Карабюкспор" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|20
|43
|2
|Галатасарай
|20
|41
|3
|Бешикташ
|21
|40
|4
|Фенербахче
|20
|38
|5
|Кайсериспор
|20
|34
|6
|Трабзонспор
|21
|33
|7
|Гёзтепе АС Измир
|21
|33
|8
|Сивасспор
|20
|30
|9
|Малатия Беледийеспор
|21
|27
|10
|Бурсаспор
|20
|26
|11
|Касимпаса
|21
|26
|12
|Генчлербирлиги
|21
|22
|13
|Аланьяспор
|20
|21
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|20
|21
|15
|Антальяспор
|20
|21
|16
|Османлыспор
|21
|19
|17
|Коньяспор
|20
|17
|18
|Карабюкспор
|21
|12