"Бешикташ" – "Карабюкспор" - 5:0 (обзор)

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"Бешикташ" – "Карабюкспор" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Карабюкспором".

Не пропустите: Дубль Вагнера Лава помог "Бешикташу" сокрушить "Карабюкспор" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 20 43
2 Галатасарай 20 41
3 Бешикташ 21 40
4 Фенербахче 20 38
5 Кайсериспор 20 34
6 Трабзонспор 21 33
7 Гёзтепе АС Измир 21 33
8 Сивасспор 20 30
9 Малатия Беледийеспор 21 27
10 Бурсаспор 20 26
11 Касимпаса 21 26
12 Генчлербирлиги 21 22
13 Аланьяспор 20 21
14 Акхисар Беледийе ГС 20 21
15 Антальяспор 20 21
16 Османлыспор 21 19
17 Коньяспор 20 17
18 Карабюкспор 21 12
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