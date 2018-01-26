"Бешикташ" – "Касымпаша" - 2:1 (обзор)

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"Бешикташ" – "Касымпаша" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Касымпашей".

Не пропустите: "Бешикташ" и "Генчлербирлиги" побеждают в 19-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 18 39
2 Галатасарай 18 38
3 Фенербахче 18 36
4 Бешикташ 19 36
5 Трабзонспор 18 30
6 Кайсериспор 18 30
7 Гёзтепе АС Измир 18 30
8 Сивасспор 18 27
9 Бурсаспор 19 25
10 Малатия Беледийеспор 18 23
11 Касимпаса 19 22
12 Аланьяспор 19 21
13 Акхисар Беледийе ГС 18 20
14 Генчлербирлиги 19 20
15 Османлыспор 18 18
16 Антальяспор 18 17
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 18 9
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