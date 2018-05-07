"Бешикташ" – "Кайсериспор" - 2:0 (обзор)

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"Бешикташ" – "Кайсериспор" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Кайсериспором".

Не пропустите: "Бешикташ" обыграл "Кайсериспор", "Гёзтепе" и "Малатияспор" голов не забили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 32 69
2 Фенербахче 32 66
3 Истанбул ББ 32 66
4 Бешикташ 32 65
5 Трабзонспор 32 49
6 Гёзтепе АС Измир 32 48
7 Сивасспор 32 48
8 Кайсериспор 32 44
9 Касимпаса 32 43
10 Малатия Беледийеспор 32 40
11 Бурсаспор 32 39
12 Антальяспор 32 38
13 Аланьяспор 32 36
14 Акхисар Беледийе ГС 32 36
15 Коньяспор 32 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 32 30
18 Карабюкспор 32 12
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