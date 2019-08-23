"Бешикташ" купил у "Тоттенхэма" французского вингера

"Бешикташ" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Тоттенхэма" Жоржа-Кевина Нкуду.

Трансфер француза обошёлся стамбульскому клубу в 4 миллиона евро. Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

24-летний Нкуду выступал за "Тоттенхэм" с 2016 года, сыграл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Бернли" и "Монако".

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

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