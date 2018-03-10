"Бешикташ" минимально обыграл "Генчлербирлиги" и другие результаты 25-го тура чемпионата Турции

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"Бешикташ" минимально обыграл "Генчлербирлиги" и другие результаты 25-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 25-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим минимальную домашнюю победу "Бешикташа" над "Генчлербирлиги".

"Сивасспор" – "Касымпаша" - 2:2

Голы: Коне, 13 - 1:0, Эдуок, 18 - 1:1, Коне, 86 (пенальти) - 2:1, Дианье, 90 - 2:2.


"Османлыспор" – "Бурсаспор" - 2:1

Голы: Умар, 17 - 1:0, Регаттен, 43 - 2:0, Кембо-Экоко, 48 - 2:1.


"Бешикташ" – "Генчлербирлиги" - 1:0

Гол: Талиска, 53 - 1:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Медель, Адриано, Генюль, Тошич, Арслан, Хатчинсон, Талиска (Озъякуп, 82), Ленс (Эркин, 64), Бабел, Негредо (Вагнер Лав, 74).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Бешикташ 25 50
3 Истанбул ББ 25 50
4 Фенербахче 24 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Сивасспор 25 38
7 Трабзонспор 24 36
8 Гёзтепе АС Измир 24 36
9 Малатия Беледийеспор 24 34
10 Акхисар Беледийе ГС 24 33
11 Касимпаса 25 31
12 Бурсаспор 25 30
13 Аланьяспор 25 27
14 Генчлербирлиги 25 26
15 Антальяспор 24 25
16 Османлыспор 25 24
17 Коньяспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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