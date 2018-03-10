"Бешикташ" минимально обыграл "Генчлербирлиги" и другие результаты 25-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 25-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим минимальную домашнюю победу "Бешикташа" над "Генчлербирлиги".

"Сивасспор" – "Касымпаша" - 2:2

Голы: Коне, 13 - 1:0, Эдуок, 18 - 1:1, Коне, 86 (пенальти) - 2:1, Дианье, 90 - 2:2.



"Османлыспор" – "Бурсаспор" - 2:1

Голы: Умар, 17 - 1:0, Регаттен, 43 - 2:0, Кембо-Экоко, 48 - 2:1.



"Бешикташ" – "Генчлербирлиги" - 1:0

Гол: Талиска, 53 - 1:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Медель, Адриано, Генюль, Тошич, Арслан, Хатчинсон, Талиска (Озъякуп, 82), Ленс (Эркин, 64), Бабел, Негредо (Вагнер Лав, 74).

Не пропустите: Болезненная осечка лидера: "Истанбул" потерпел разгромное поражение от "Аланьяспора". | http://soccernews.ru