"Бешикташ" может быть оштрафован из-за кошки



УЕФА остался недоволен организацией ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Бешикташем" и "Баварией" (1:3).

В начале второго тайма на поле выбежала кошка и встреча была остановлена на несколько минут. Кроме того турецкие фанаты бросали на поле посторонние предметы. За этот "Бешикташу" грозит штраф.

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