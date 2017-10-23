"Бешикташ" на своём поле едва не проиграл "Истанбулу"
В рамках девятого тура чемпионата Турции "Бешикташ" дома сыграл вничью с "Истанбулом" со счётом 1:1.
"Бешикташ" – "Истанбул" - 1:1
Голы: Фрай, 89 - 0:1, Тошич, 90 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|9
|23
|2
|Гёзтепе АС Измир
|9
|17
|3
|Акхисар Беледийе ГС
|9
|17
|4
|Кайсериспор
|9
|17
|5
|Истанбул ББ
|9
|17
|6
|Фенербахче
|9
|15
|7
|Бешикташ
|9
|15
|8
|Бурсаспор
|9
|13
|9
|Сивасспор
|9
|13
|10
|Аланьяспор
|9
|11
|11
|Малатия Беледийеспор
|9
|11
|12
|Антальяспор
|9
|9
|13
|Трабзонспор
|9
|9
|14
|Касимпаса
|9
|8
|15
|Карабюкспор
|9
|8
|16
|Генчлербирлиги
|9
|8
|17
|Коньяспор
|9
|7
|18
|Османлыспор
|9
|7