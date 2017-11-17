"Бешикташ" на своём поле потерял очки в матче с "Акхисаром Беледие"
В рамках 12-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" дома расписал нулевую ничью с "Акхисаром Беледие".
"Бешикташ" – "Акхисар Беледие" - 0:0
Удаление: Пауло Энрике (79) - "Акхисар Беледие".
Незабитый пенальти: Куарежма (11) - "Бешикташ".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|11
|26
|2
|Истанбул ББ
|11
|23
|3
|Бешикташ
|12
|22
|4
|Кайсериспор
|11
|19
|5
|Сивасспор
|11
|19
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|12
|18
|7
|Бурсаспор
|11
|17
|8
|Фенербахче
|11
|17
|9
|Гёзтепе АС Измир
|11
|17
|10
|Аланьяспор
|11
|14
|11
|Малатия Беледийеспор
|11
|14
|12
|Трабзонспор
|11
|13
|13
|Касимпаса
|11
|12
|14
|Антальяспор
|11
|12
|15
|Коньяспор
|11
|10
|16
|Карабюкспор
|11
|8
|17
|Османлыспор
|11
|8
|18
|Генчлербирлиги
|11
|8