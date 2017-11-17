"Бешикташ" на своём поле потерял очки в матче с "Акхисаром Беледие"

Теги бешикташакхисар беледийе гс

"Бешикташ" на своём поле потерял очки в матче с "Акхисаром Беледие"

В рамках 12-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" дома расписал нулевую ничью с "Акхисаром Беледие".

"Бешикташ" – "Акхисар Беледие" - 0:0

Удаление: Пауло Энрике (79) - "Акхисар Беледие".

Незабитый пенальти: Куарежма (11) - "Бешикташ".

Не пропустите: "Бешикташ" интересуется Бакари Санья. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 11 26
2 Истанбул ББ 11 23
3 Бешикташ 12 22
4 Кайсериспор 11 19
5 Сивасспор 11 19
6 Акхисар Беледийе ГС 12 18
7 Бурсаспор 11 17
8 Фенербахче 11 17
9 Гёзтепе АС Измир 11 17
10 Аланьяспор 11 14
11 Малатия Беледийеспор 11 14
12 Трабзонспор 11 13
13 Касимпаса 11 12
14 Антальяспор 11 12
15 Коньяспор 11 10
16 Карабюкспор 11 8
17 Османлыспор 11 8
18 Генчлербирлиги 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов