"Бешикташ" нацелился на форварда ПСЖ

Теги бешикташпсжэрик максим шупо-мотинг

"Бешикташ" нацелился на форварда ПСЖ

"Бешикташ" проявляет интерес к камерунскому нападающему ПСЖ Эрику Максиму Шупо-Мотингу, сообщает France Football.

По сведениям источника, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам форвард может согласиться на трансфер, чтобы получать регулярную игровую практику.

29-летний Шупо-Мотинг перешел в ПСЖ прошлым летом из "Сток Сити". В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах за парижский клуб и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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