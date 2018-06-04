"Бешикташ" нацелился на хавбека "Эвертона"

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"Бешикташ" нацелился на хавбека "Эвертона"

"Бешикташ" нацелился на полузащитника "Эвертона" Дэви Классена, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен арендовать 25-летнего голландца, который не сумел заиграть в составе "ирисок".

Напомним, что в минувшем сезоне Классен провёл за "Эвертон" всего 16 матчей, в которых сделал 1 ассист.

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