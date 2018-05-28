"Бешикташ" нацелился на лидера "Локомотива"

Теги бешикташлокомотив москвамануэл фернандеш

"Бешикташ" нацелился на лидера "Локомотива"Турецкий "Бешикташ" нацелился на ведущего полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша, информирует Fanatik.

По сведениям источника, в ближайшие дни "черные орлы" планируют начать переговоры по будущему трансферу 32-летнего хавбека. При этом отмечается, что предложение турецкого клуба будет менее выгодным в финансовом плане для португальца, нежели его нынешний оклад в стане "железнодорожников", который равняется 4 миллионам евро в год.

В завершившемся сезоне Фернандеш забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 41 матче за "Локомотив".

Напомним, на групповой стадии ЛЧ "Локомотив" избежал встречи с семью топ-клубами. | soccernews.ru

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