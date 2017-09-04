"Бешикташ" нацелился на защитника "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер может перейти в "Бешикташ", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, стамбульский клуб хочет подписать 33-летнего швейцарца до 8 сентября, когда в Турции закроется трансферное окно.

Ранее стало известно, что тренерский штаб "Ювентуса" не включил Лихтштайнера в заявку команды на Лигу Чемпионов, что может подтолкнуть фулбека к смене клубной прописки.

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