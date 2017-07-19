"Бешикташ" намерен арендовать хавбека "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович может перейти в "Бешикташ", сообщает Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб арендует 23-летнего серба на ближайший сезон. Будет ли в соглашении прописана опция выкупа, пока неизвестно.

Отмечается, что Маркович уже покинул расположение "Ливерпуля", с которым его связывает контракт до 2019 года.

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