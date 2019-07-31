"Бешикташ" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
"Бешикташ" нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Transfer Haberleri.
По информации источника, стамбульский клуб намерен перехватить футболиста у московского "Спартака", который практически оформил его трансфер.
Ожидается, что "красно-белые" арендуют немца на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.
Контракт игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Не пропустите: Шюррле определился с игровым номером в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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