"Бешикташ" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"

"Бешикташ" нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Transfer Haberleri.

По информации источника, стамбульский клуб намерен перехватить футболиста у московского "Спартака", который практически оформил его трансфер.

Ожидается, что "красно-белые" арендуют немца на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.

Контракт игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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