"Бешикташ" намерен продлить аренду голкипера "Ливерпуля"

"Бешикташ" не хочет расставаться с голкипером Лорисом Кариусом.

Как сообщает Fanatik, турецкий клуб планирует продлить аренду вратаря "Ливерпуля". Отметим, что нынешнее арендное соглашение истекает летом 2020 года.

Стоит напомнить, что у "Бешикташа" есть право выкупа Кариуса за 8 миллионов евро, однако клуб пока не в состоянии провернуть эту сделку.

В этом сезоне Кариус провел 21 игру, из них в шести отстоял на ноль.

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