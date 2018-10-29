"Бешикташ" намерен расторгнуть арендный договор с Кариусом

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"Бешикташ" намерен расторгнуть арендный договор с Кариусом

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус в ближайшее время вернется в "Ливерпуль".

Как сообщает Team Talk, немец своей неубедительной игрой разочаровал боссов турецкого клуба. "Бешикташ" намерен вернуть вратаря в "Ливерпуль", а взамен хотят арендовать форварда "красных" Дивока Ориги.

Напомним, что "Бешикташ" подписал Кариуса прошедшим летом на правах двухгодичной аренды.

В этом сезоне Кариус пропустил 14 голов в 9 матчах.

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