"Бешикташ" намерен усилиться защитником из чемпионата Украины

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Центральный защитник "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе может продолжить карьеру в Турции, пишет "Мета Спорт".

23-летний футболист привлёк внимание "Бешикташа", который стал чемпионом своей страны в сезоне 2020/21.

Француз в ближайшее время станет свободным агентом и получит право перейти в другую команду бесплатно.

Рыночная стоимость Ндиайе - 700 тысяч евро. В минувшем сезоне он сыграл за "Ворсклу" 23 матча и сделал 1 ассист.

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