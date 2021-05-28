"Бешикташ" намерен усилиться защитником из чемпионата Украины

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"Бешикташ" намерен усилиться защитником из чемпионата Украины

Фото твиттер Transfer Haber

Центральный защитник "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе может продолжить карьеру в Турции, пишет "Мета Спорт".

23-летний футболист привлёк внимание "Бешикташа", который стал чемпионом своей страны в сезоне 2020/21.

Француз в ближайшее время станет свободным агентом и получит право перейти в другую команду бесплатно.

Рыночная стоимость Ндиайе - 700 тысяч евро. В минувшем сезоне он сыграл за "Ворсклу" 23 матча и сделал 1 ассист.

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