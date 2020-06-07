"Бешикташ" назвал ЦСКА цену на нападающего Ларина
Стамбульский "Бешикташ" готов к переговорам с московским ЦСКА по трансферу канадского нападающего Кайла Ларина, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, турецкий клуб оценивает футболиста в четыре миллиона евро. Впрочем, данная сумма слишком высока для "армейцев", которые готовы заплатить не более одного миллиона.
В нынешнем сезоне 25-летний Ларин выступает за бельгийский "Зюльте-Варегем" на правах аренды, провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "Бешикташем" действует до лета 2022 года.
Ранее форвард играл за "Сигму" и "Орландо Сити". За сборную Канады сыграл 30 матчей и забил восемь голов.
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