"Бешикташ" назвал ЦСКА цену на нападающего Ларина

Стамбульский "Бешикташ" готов к переговорам с московским ЦСКА по трансферу канадского нападающего Кайла Ларина, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, турецкий клуб оценивает футболиста в четыре миллиона евро. Впрочем, данная сумма слишком высока для "армейцев", которые готовы заплатить не более одного миллиона.

В нынешнем сезоне 25-летний Ларин выступает за бельгийский "Зюльте-Варегем" на правах аренды, провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "Бешикташем" действует до лета 2022 года.

Ранее форвард играл за "Сигму" и "Орландо Сити". За сборную Канады сыграл 30 матчей и забил восемь голов.

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