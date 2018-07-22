"Бешикташ" назвал новую стоимость Виды

1 Теги бешикташдомагой видавест хэм юнайтед

"Бешикташ" назвал новую стоимость Виды

"Бешикташ" рассматривает вариант с продажей Домагоя Виды.

Как сообщают местные СМИ, турецкий клуб готов продать хорватского футболиста за 25 миллионов евро.

Отметим, что ранее "Вест Хэм" предлагал за Виду 22 миллиона евро.

Читайте также: "Барселона" нацелилась на бывшего защитника киевского "Динамо". | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

СУЩЧИЕ КОПЕЙКИ

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
Полная таблица

топ-5 тегов