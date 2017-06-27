"Бешикташ" не отпустит Талиску в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Бешикташа" Андерсон Талиска, права на которого принадлежат "Бенфике", продолжит выступать за турецкий клуб.

Ранее сообщалось, что 23-летнего бразильца хочет купить "Манчестер Юнайтед". По некоторым данным, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 25 миллионов евро.

"Нет договорённости ни с "Манчестер Юнайтед", ни с каким-либо другим клубом. Арендный договор с "Бенфикой" рассчитан в общей сложности на два года. Опцию продления его аренды на второй сезон нам требовалось активировать, что мы и сделали. Талиска проведёт ещё один сезон в аренде в "Бешикташе". Ходят слухи, что "Бенфика" может продать его за 25 миллионов евро, но это неправда. У него договор с нашим клубом. Любой команде, которая захочет его подписать, придётся ждать ещё 12 месяцев" - цитирует президента трансферного комитета "Бешикташа" Умута Гюнера Daily Star.

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