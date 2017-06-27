"Бешикташ" не отпустит Талиску в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Бешикташа" Андерсон Талиска, права на которого принадлежат "Бенфике", продолжит выступать за турецкий клуб.
Ранее сообщалось, что 23-летнего бразильца хочет купить "Манчестер Юнайтед". По некоторым данным, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 25 миллионов евро.
"Нет договорённости ни с "Манчестер Юнайтед", ни с каким-либо другим клубом. Арендный договор с "Бенфикой" рассчитан в общей сложности на два года. Опцию продления его аренды на второй сезон нам требовалось активировать, что мы и сделали. Талиска проведёт ещё один сезон в аренде в "Бешикташе". Ходят слухи, что "Бенфика" может продать его за 25 миллионов евро, но это неправда. У него договор с нашим клубом. Любой команде, которая захочет его подписать, придётся ждать ещё 12 месяцев" - цитирует президента трансферного комитета "Бешикташа" Умута Гюнера Daily Star.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Касимпаса
|34
|43
|10
|Коньяспор
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Кайсериспор
|34
|38
|15
|Бурсаспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25