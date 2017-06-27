"Бешикташ" не отпустит Талиску в "Манчестер Юнайтед"

Теги бешикташбенфикаманчестер юнайтедталиска

"Бешикташ" не отпустит Талиску в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Бешикташа" Андерсон Талиска, права на которого принадлежат "Бенфике", продолжит выступать за турецкий клуб.

Ранее сообщалось, что 23-летнего бразильца хочет купить "Манчестер Юнайтед". По некоторым данным, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 25 миллионов евро.

"Нет договорённости ни с "Манчестер Юнайтед", ни с каким-либо другим клубом. Арендный договор с "Бенфикой" рассчитан в общей сложности на два года. Опцию продления его аренды на второй сезон нам требовалось активировать, что мы и сделали. Талиска проведёт ещё один сезон в аренде в "Бешикташе". Ходят слухи, что "Бенфика" может продать его за 25 миллионов евро, но это неправда. У него договор с нашим клубом. Любой команде, которая захочет его подписать, придётся ждать ещё 12 месяцев" - цитирует президента трансферного комитета "Бешикташа" Умута Гюнера Daily Star.

Не пропустите: Туран не перейдёт в "Бешикташ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Касимпаса 34 43
10 Коньяспор 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Кайсериспор 34 38
15 Бурсаспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов