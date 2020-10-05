"Бешикташ" не смог подписать Манджукича, которым интересовался "Локомотив"



Хорватский нападающий Марио Манджукич не перейдет в стамбульский "Бешикташ", сообщает TRT Spor.

По данным издания, руководство турецкого клуба отказалось удовлетворить финансовые требования футболиста, который хотел подписать контракт до лета 2022 года с зарплатой два с половиной миллиона евро в год, а также получить подписной бонус в размере трех миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манджукичем интересовался московский "Локомотив", но российский клуб также отказался платить хорвату требуемую сумму.

Сейчас 34-летний форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

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