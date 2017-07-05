"Бешикташ" объявил о переходе Пепе

Португальский защитник Пепе перешел в "Бешикташ", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался турецкому клубу бесплатно, подписав с ним контракт до лета 2019 года.

34-летний Пепе ранее выступал за "Маритиму", "Порту" и "Реал". За сборную Португалии сыграл 86 матчей и забил 5 голов. Трехкратный чемпион Испании, двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Португалии, обладатель межконтинентального Кубка, трехкратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. | http://soccernews.ru