"Бешикташ" объявил о выявлении 8 случаев заражения коронавирусом в клубе

Восемь человек заболели коронавирусом - таковы результаты тестирования в "Бешикташе".

Турецкий клуб подтвердил случаи заражения, однако не стал называть имена инфицированных.

Известно, что положительный тест на COVID-19 сдал 61-летний президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби.

Ранее сообщалось, что чемпионат Турции, приостановленный из-за пандемии, могут возобновить 12 июня.

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