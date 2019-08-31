"Бешикташ" объявил об аренде хавбека "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Мохамед Эль Ненни продолжит карьеру в Турции.

Египтянин перешёл в "Бешикташ" на правах аренды, которая рассчитана до лета 2020 года.

Эль-Ненни выступает за "Арсенал" с января 2016 года, в прошлом сезоне он сыграл 17 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость 27-летнего хавбека оценивается в 8 миллионов евро.

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