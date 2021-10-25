"Бешикташ" обыграл "Галатасарай" в центральном матче Суперлиги

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"Бешикташ" обыграл "Галатасарай" в центральном матче Суперлиги

Фото: инстаграм "Бешикташа"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура турецкой Суперлиги "Бешикташ" на своем поле обыграл "Галатасарай" со счетом 2:1.

Победу "орлам" принес дубль Кайла Ларина. В составе хозяев отличился Александру Чикылдэу.

"Бешикташ", набрав 20 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Галатасарай" с 17 очками остался на восьмой позиции.

"Бешикташ" - "Галатасарай" - 2:1 (1:1)
Голы: Чикылдэу, 35 - 0:1, Ларин, 39 - 1:1, Ларин, 64 - 2:1.

"Бешикташ": Дестаноглу, Мераш, Вида, Розье, Уйсал (Велинтон, 90+4), Соуза, Пьянич, Тейшейра (Учан, 83), Геззаль (Караман, 89), Ларин, Батшуайи (Ялчин, 90+4)

"Галатасарай": Муслера, ван Анхольт, Маркао, Нельссон, Йедлин (Байрам, 78), Чикылдэу (Йылмаз, 90), Антальялы (Бабель, 64), Кутлу, Актюркоглу, Моруцан (Дервишоглу, 64), Дьян (Мохамед, 78)

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