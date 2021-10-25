"Бешикташ" обыграл "Галатасарай" в центральном матче Суперлиги
Фото: инстаграм "Бешикташа"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура турецкой Суперлиги "Бешикташ" на своем поле обыграл "Галатасарай" со счетом 2:1.
Победу "орлам" принес дубль Кайла Ларина. В составе хозяев отличился Александру Чикылдэу.
"Бешикташ", набрав 20 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Галатасарай" с 17 очками остался на восьмой позиции.
"Бешикташ" - "Галатасарай" - 2:1 (1:1)
Голы: Чикылдэу, 35 - 0:1, Ларин, 39 - 1:1, Ларин, 64 - 2:1.
"Бешикташ": Дестаноглу, Мераш, Вида, Розье, Уйсал (Велинтон, 90+4), Соуза, Пьянич, Тейшейра (Учан, 83), Геззаль (Караман, 89), Ларин, Батшуайи (Ялчин, 90+4)
"Галатасарай": Муслера, ван Анхольт, Маркао, Нельссон, Йедлин (Байрам, 78), Чикылдэу (Йылмаз, 90), Антальялы (Бабель, 64), Кутлу, Актюркоглу, Моруцан (Дервишоглу, 64), Дьян (Мохамед, 78)
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|Команда
|М
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|28
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|2
|Трабзонспор
|28
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|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
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|Антальяспор
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|11
|Касимпаса
|28
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|Генчлербирлиги
|28
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|Малатия Беледийеспор
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|15
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|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
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|Кайсериспор
|28
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|18
|Анкарагюджю
|28
|24