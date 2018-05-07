"Бешикташ" обыграл "Кайсериспор", "Гёзтепе" и "Малатияспор" голов не забили

В понедельник в рамках 32-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. Выделим домашнюю победу "Бешикташа" над "Кайсериспором".

"Бешикташ" – "Кайсериспор" - 2:0

Голы: Тошич, 31 - 1:0, Адриано, 45 - 2:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Вида, Медель, Генюль, Тошич, Талиска, Куарежма (Ларин, 90), Бабел, Арслан, Адриано (Пектемек, 84), Вагнер Лав (Уйсал, 64).

Удаления: Тошич (61) - "Бешикташ", Булут (90) - "Кайсериспор".



"Гёзтепе" – "Малатияспор" - 0:0

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