"Бешикташ" обыграл "Кайсериспор", "Гёзтепе" и "Малатияспор" голов не забили

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"Бешикташ" обыграл "Кайсериспор", "Гёзтепе" и "Малатияспор" голов не забили

В понедельник в рамках 32-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. Выделим домашнюю победу "Бешикташа" над "Кайсериспором".

"Бешикташ" – "Кайсериспор" - 2:0

Голы: Тошич, 31 - 1:0, Адриано, 45 - 2:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Вида, Медель, Генюль, Тошич, Талиска, Куарежма (Ларин, 90), Бабел, Арслан, Адриано (Пектемек, 84), Вагнер Лав (Уйсал, 64).

Удаления: Тошич (61) - "Бешикташ", Булут (90) - "Кайсериспор".


"Гёзтепе" – "Малатияспор" - 0:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 32 69
2 Фенербахче 32 66
3 Истанбул ББ 32 66
4 Бешикташ 32 65
5 Трабзонспор 32 49
6 Гёзтепе АС Измир 32 48
7 Сивасспор 32 48
8 Кайсериспор 32 44
9 Касимпаса 32 43
10 Малатия Беледийеспор 32 40
11 Бурсаспор 32 39
12 Антальяспор 32 38
13 Аланьяспор 32 36
14 Акхисар Беледийе ГС 32 36
15 Коньяспор 32 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 32 30
18 Карабюкспор 32 12
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