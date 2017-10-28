"Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 10-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках десятого тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим тяжёлую гостевую победу "Бешикташа" над "Аланьяспором".

"Генчлербирлиги" – "Малатияспор" - 0:1

Гол: Бутаиб, 68 - 0:1.

Удаление: Явру (76) - "Генчлербирлиги".



"Истанбул" – "Акхисар Беледие" - 2:1

Голы: Белезоглу, 8 - 1:0, Пауло Энрике, 59 - 1:1, Моссоро, 90 - 2:1.



"Аланьяспор" – "Бешикташ" - 1:2

Голы: Тосун, 8 - 0:1, Велинтон, 26 - 1:1, Негредо, 87 - 1:2.

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