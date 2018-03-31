"Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 27-го тура чемпионата Турции

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"Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 27-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 27-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю минимальную победу "Бешикташа" над "Аланьяспором".

"Малатияспор" – "Генчлербирлиги" - 4:1

Голы: Сессеньон, 9 - 0:1, Кара, 33 - 1:1, Перейра, 70 - 2:1, Жилберто, 80 - 3:1, Жилберто, 90 - 4:1.


"Антальяспор" – "Бурсаспор" - 2:0

Голы: Майкон, 30 - 1:0, Кадах, 72 - 2:0.


"Бешикташ" – "Аланьяспор" - 1:0

Гол: Талиска, 29 - 1:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич, Эркин, Озъякуп, Хатчинсон, Арслан (Уйсал, 80), Талиска (Вагнер Лав, 86), Негредо (Ленс, 63), Бабел. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 26 54
2 Бешикташ 27 53
3 Истанбул ББ 26 53
4 Фенербахче 26 48
5 Трабзонспор 26 42
6 Кайсериспор 26 41
7 Сивасспор 27 41
8 Гёзтепе АС Измир 27 40
9 Малатия Беледийеспор 27 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 26 34
12 Бурсаспор 27 33
13 Антальяспор 27 31
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 27 12
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