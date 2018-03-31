"Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 27-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 27-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю минимальную победу "Бешикташа" над "Аланьяспором".

"Малатияспор" – "Генчлербирлиги" - 4:1

Голы: Сессеньон, 9 - 0:1, Кара, 33 - 1:1, Перейра, 70 - 2:1, Жилберто, 80 - 3:1, Жилберто, 90 - 4:1.



"Антальяспор" – "Бурсаспор" - 2:0

Голы: Майкон, 30 - 1:0, Кадах, 72 - 2:0.



"Бешикташ" – "Аланьяспор" - 1:0

Гол: Талиска, 29 - 1:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич, Эркин, Озъякуп, Хатчинсон, Арслан (Уйсал, 80), Талиска (Вагнер Лав, 86), Негредо (Ленс, 63), Бабел.

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