"Бешикташ" определился с заменой для Кариуса

Стамбульский "Бешикташ" близок к подписанию нового вратаря, сообщает Marca.

По сведениям издания, турецкий клуб в скором времени усилится голкипером "Депортес Толимы" Альваро Монтеро.

Рыночная стоимость 25-летнего колумбийца оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, что около месяца назад "Бешикташ" покинул арендованный у "Ливерпуля" Лорис Кариус.

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