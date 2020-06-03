"Бешикташ" отказался продавать Ларина ЦСКА

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"Бешикташ" отказался продавать Ларина ЦСКА

"Бешиктах" отказал ЦСКА в трансфере форварда Кайла Ларина. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Вчера, 2 июня, сообщалось, что московский клуб интересуется 25-летним футболистом. ЦСКА уже сделал предложение клубу, пообещав 1 миллион евро за нападающего. Но "Бешикташ" отказал "армейцам". Переговоры продолжаются.

В нынешнем сезоне 25-летний Ларин выступает за бельгийский "Зюльте-Варегем" на правах аренды, провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "Бешикташем" действует до лета 2022 года.

Ранее форвард играл за "Сигму" и "Орландо Сити". За сборную Канады сыграл 30 матчей и забил восемь голов.

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