"Бешикташ" отказывается доигрывать матч с "Фенербахче", в котором его тренеру разбили голову

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"Бешикташ" отказывается доигрывать матч с "Фенербахче", в котором его тренеру разбили голову

"Бешикташ" не намерен доигрывать ответный матч 1/2 финала Кубка Турции против "Фенербахче", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что этот матч был прерван на 57-й минуте при счете 0:0, так как фанаты хозяев разбили голову главному тренеру "орлов" Шенолу Гюнешу.

"Фенербахче" должен был получить техническое поражение за эту выходку болельщиков, но в ситуацию вмешались политики. После обращения президента страны Реджепа Эрдогана, Федерация футбола Турции решила доиграть матч при закрытых трибунах.

Впрочем "Бешикташ" категорически отказался выполнять это решение и теперь техническое поражение со счетом 0:3 грозит именно ему. Кроме того клуб может быть дисквалифицирован из Кубка Турции на следующий сезон.

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3 Истанбул ББ 30 62
4 Фенербахче 30 60
5 Трабзонспор 30 46
6 Гёзтепе АС Измир 30 44
7 Сивасспор 30 44
8 Кайсериспор 30 44
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10 Малатия Беледийеспор 30 38
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