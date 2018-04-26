"Бешикташ" отказывается доигрывать матч с "Фенербахче", в котором его тренеру разбили голову
"Бешикташ" не намерен доигрывать ответный матч 1/2 финала Кубка Турции против "Фенербахче", сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что этот матч был прерван на 57-й минуте при счете 0:0, так как фанаты хозяев разбили голову главному тренеру "орлов" Шенолу Гюнешу.
"Фенербахче" должен был получить техническое поражение за эту выходку болельщиков, но в ситуацию вмешались политики. После обращения президента страны Реджепа Эрдогана, Федерация футбола Турции решила доиграть матч при закрытых трибунах.
Впрочем "Бешикташ" категорически отказался выполнять это решение и теперь техническое поражение со счетом 0:3 грозит именно ему. Кроме того клуб может быть дисквалифицирован из Кубка Турции на следующий сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|30
|63
|2
|Бешикташ
|30
|62
|3
|Истанбул ББ
|30
|62
|4
|Фенербахче
|30
|60
|5
|Трабзонспор
|30
|46
|6
|Гёзтепе АС Измир
|30
|44
|7
|Сивасспор
|30
|44
|8
|Кайсериспор
|30
|44
|9
|Касимпаса
|30
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|30
|38
|11
|Бурсаспор
|30
|36
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|30
|35
|13
|Антальяспор
|30
|35
|14
|Коньяспор
|30
|32
|15
|Аланьяспор
|30
|32
|16
|Османлыспор
|30
|32
|17
|Генчлербирлиги
|30
|30
|18
|Карабюкспор
|30
|12