"Бешикташ" отклонил очередное предложение "Ливерпуля" по Виде
"Ливерпуль" продолжает вести переговоры по трансферу защитника "Бешикташа" Домагоя Виды.
Как сообщает Fanatik, мерсисайдцы предложили за игрока 20 миллионов евро, однако "Бешикташ" требует 35 миллионов.
Напомним, что Вида в составе сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018, который состоится 15 июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
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|Вест Бромвич Альбион
|38
|31