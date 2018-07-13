"Бешикташ" отклонил очередное предложение "Ливерпуля" по Виде

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"Бешикташ" отклонил очередное предложение "Ливерпуля" по Виде

"Ливерпуль" продолжает вести переговоры по трансферу защитника "Бешикташа" Домагоя Виды.

Как сообщает Fanatik, мерсисайдцы предложили за игрока 20 миллионов евро, однако "Бешикташ" требует 35 миллионов.

Напомним, что Вида в составе сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018, который состоится 15 июля.

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