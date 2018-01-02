"Бешикташ" поднял цену на Тосуна, переход турка в "Эвертон" под угрозой срыва

Теги эвертонбешикташдженк тосун

"Бешикташ" поднял цену на Тосуна, переход турка в "Эвертон" под угрозой срыва

"Эвертон" и "Бешикташ" продолжают вести переговоры по трансферу форварда Дженка Тосуна, сообщает The Times.

По сведениям издания, стороны были близки к достижению договорённости, однако турецкий клуб решил поднять цену на своего ведущего игрока до 30 миллионов евро.

"Эвертон", в свою очередь, не готов платить за Тосуна более 28 миллионов, поэтому сделка оказалась под угрозой срыва.

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