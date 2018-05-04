"Бешикташ" подпишет игрока "Шахтёра"

"Бешикташ" ближайшим летом подпишет нападающего "Шахтёра" Факундо Феррейру.

Турецкий клуб уже договорился с аргентинским форвардом об условиях личного контракта. Ожидается, что 27-летний футболист заключит четырёхлетнее соглашение с зарплатой 2,15 миллиона евро в год.

Стоит отметить, что контракт Феррейры с "Шахтёром" истекает по окончании сезона, после чего он станет свободным агентом.

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