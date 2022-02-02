"Бешикташ" подписывает цель ЦСКА из "Бенфики"

Фото: инстаграм Жедсона\Автор неизвестен

Португальский хавбек "Бенфики" Жедсон Фернандеш перейдет в гранд турецкого футбола, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой Ягиза Сабунчуглу

По информации источника, "Бешикташ" близок к трансферу португальца. Турецкий клуб заплатит за 23-летнего полузащитника не менее шести миллионов евро.

Отмечается, что завтра экс-игрок "Тоттенхэма" прилетит в Стамбул, после чего подпишет соглашение рассчитанное до 2025 года.

В подписании игрока также были заинтересованы московское ЦСКА и "Галатасарай".

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