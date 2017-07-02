"Бешикташ" покупает Коларова

Теги бешикташманчестер ситиалександр коларов

"Бешикташ" покупает Коларова

Защитник "Манчестер Сити" Александар Коларов может стать игроком "Бешикташа".

31-летний серб уже согласовал с турецким клубом контракт до лета 2021 года. Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

В минувшем сезоне Коларов сыграл за "Манчестер Сити" 40 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи. 

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