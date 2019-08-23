"Бешикташ" претендует на трансферную цель "Спартака"

"Бешикташ" включился в борьбу за полузащитника "Ромы" Максима Гоналона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб уже сделал предложение о годичной аренде 30-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Конкуренцию "Бешикташу" составят, согласно данным СМИ, "Спартак", "Бордо", "Ренн" и "Галатасарай".

Рыночная стоимость Гоналона - 4 миллиона евро. Прошлый сезон француз провёл в "Севилье".

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